Вайлдер обирає наступного суперника між Усиком та двома ексчемпіонами світу
Американський боксер Деонтей Вайлдер може провести наступний бій проти українця Олександра Усика, британця Ентоні Джошуа або Енді Руїса зі США
Про це повідомляє Boxingscene.
За словами менеджера американця Шеллі Фінкеля, важковаговик планує повернутися на ринг навесні 2023 року, а його потенційними суперниками є Олександр Усик, Ентоні Джошуа та Енді Руїс.
"В ідеалі Вайлдер має повернутися навесні. Ми дивимося на березень. Перевага, ймовірно, буде віддана Усику, Джошуа або Руїсу. Припустимо, ми хотіли б отримати всі ці три бої наступного року, але два, це теж добре", - сказав Фінкель.
Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа та переміг британця у реванші в серпні 2022-го.
Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF, проте поступився британцю у реванші. Американець є офіційним претендентом на титул WBC, яким наразі володіє Тайсон Ф'юрі.
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16 жовтня Деонтей Вайлдер переміг фіна Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді та кинув виклик Олександру Усику.
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