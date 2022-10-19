Про це повідомляє Boxingscene.

За словами менеджера американця Шеллі Фінкеля, важковаговик планує повернутися на ринг навесні 2023 року, а його потенційними суперниками є Олександр Усик, Ентоні Джошуа та Енді Руїс.

"В ідеалі Вайлдер має повернутися навесні. Ми дивимося на березень. Перевага, ймовірно, буде віддана Усику, Джошуа або Руїсу. Припустимо, ми хотіли б отримати всі ці три бої наступного року, але два, це теж добре", - сказав Фінкель.

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа та переміг британця у реванші в серпні 2022-го.

Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF, проте поступився британцю у реванші. Американець є офіційним претендентом на титул WBC, яким наразі володіє Тайсон Ф'юрі.

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