Вайлдер змінив думку про шанси Усика у бою з Ф'юрі
Американський боксер Деонтей Вайлдер заявив, що українець Олександр Усик має шанси на перемогу в поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі
Про це Вайлдер заявив у інтерв'ю ESNEWS.
Вайлдер, як і раніше вважає Ф'юрі фаворитом у бою за звання абсолютного чемпіона світу, проте тепер залишає шанси на перемогу й Усику.
"Ф'юрі занадто великий для Усика. Єдине, що є у Тайсона для Усика - це його габарити. Я пригадую бій Ф'юрі з Каннінгемом. Стів домінував, але потім втомився і виглядав надто худим. Може статися все, що завгодно. Не можна недооцінювати вміння Усика маневрувати на рингу. У боксі може статися все, що завгодно", - сказав Вайлдер.
Американець з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), який у нього відібрав Тайсон Ф'юрі. Загалом боксери зустрічалися тричі - один бій завершився внічию, у двох нокаутом переміг британець.
Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
Поєдинок між Ф'юрі та Каннінгемом, який подібно до Усика, перейшов в надважку вагу з першої важкої категорії (до 90,7 кг), відбувся у 2013 році та завершився перемогою британця нокаутом у сьомому раунді.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 24 серпня Деонтей Вайлдер заявив, що Тайсон Ф'юрі буде фаворитом у бою проти Олександра Усика.
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