Про це повідомляє Metro.

На думку колишнього чемпіона світу, Ф'юрі з його 206 см, завеликий для Усика зі зростом 191 см.

"Я думаю, що Ф'юрі буде занадто великим для нього. Він просто скористається своїми габаритами. Мені здається, Усик замалий, це моя думка. Думаю, Усик має також проблеми з витривалістю. Ви стали свідками цього на прикладі його бою з Джошуа. Якби у самого Ентоні було достатньо витривалості, результат, мабуть, був би іншим", - сказав Вайлдер.

Американець з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), який у нього відібрав Тайсон Ф'юрі. Загалом боксери зустрічалися тричі - один бій завершився внічию, у двох нокаутом переміг британець.

Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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