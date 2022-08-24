Вайлдер назвав фаворита супербою Усик - Ф'юрі
Американський важковаговик Деонтей Вайлдер заявив, що британець Тайсон Ф'юрі буде фаворитом у можливому бою проти українця Олександра Усика
Про це повідомляє Metro.
На думку колишнього чемпіона світу, Ф'юрі з його 206 см, завеликий для Усика зі зростом 191 см.
"Я думаю, що Ф'юрі буде занадто великим для нього. Він просто скористається своїми габаритами. Мені здається, Усик замалий, це моя думка. Думаю, Усик має також проблеми з витривалістю. Ви стали свідками цього на прикладі його бою з Джошуа. Якби у самого Ентоні було достатньо витривалості, результат, мабуть, був би іншим", - сказав Вайлдер.
Американець з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), який у нього відібрав Тайсон Ф'юрі. Загалом боксери зустрічалися тричі - один бій завершився внічию, у двох нокаутом переміг британець.
Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
- 13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.
- У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
- Проте 24 серпня Ф'юрі наголосив, що погодиться провести поєдинок проти Усика лише за $500 млн.
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