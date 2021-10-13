Вайлдеру після поразки від Ф'юрі знадобиться операція

Про це заявив його менеджер Шеллі Фінкель, повідомляє BoxingScene.

За його словами, під час бою Вайлдер отримав перелом і йому необхідне хірургічне втручання.

"Деонтей зламав праву руку в районі третього суглоба, і він займеться цим на наступному тижні. На нього чекає операція, але сам суглоб в порядку, зламалася кістка за ним. Звичайно ж, це неприємна новина, але з ним все гаразд", - сказав Фінкель.

Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.

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