Вайлдеру після поразки від Ф'юрі знадобиться операція
На американського боксера Деонтея Вайлдера після поразки від британця Тайсона Ф'юрі чекає операція
Про це заявив його менеджер Шеллі Фінкель, повідомляє BoxingScene.
За його словами, під час бою Вайлдер отримав перелом і йому необхідне хірургічне втручання.
"Деонтей зламав праву руку в районі третього суглоба, і він займеться цим на наступному тижні. На нього чекає операція, але сам суглоб в порядку, зламалася кістка за ним. Звичайно ж, це неприємна новина, але з ним все гаразд", - сказав Фінкель.
- Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.
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