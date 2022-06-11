Важка зброя, сьомий пакет санкцій та розблокування експорту: про що Кулеба говорив з очільниками МЗС Польщі і Литви
Очільник МЗС України провів телефонні розмови з польським та литовським колегами, вони обговорили постачання важкої зброї, сьомий пакет санкцій та розблокування експорту України
Про це Дмитро Кулеба повідомив у власному твіттері.
"Сьогодні вранці у мене була телефонна розмова з моїм польським колегою та другом Збігнєвом Рау для обговорення наступних поставок важкого озброєння в Україну та сьомого пакету санкцій ЄС щодо РФ. Я також висловив свою підтримку його важливим зусиллям як чинного голови ОБСЄ", - повідомив Дмитро Кулеба.
У розмові з Ландсбергісом йшлося про спільну роботу над розв'язанням проблеми розблокування українського експорту продовольства.
"Литва повністю розуміє та поділяє безпекові занепокоєння України. Нам потрібно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря", - зазначив він.
- 7 червня міністр оборони Литви Арвідаса Анушаускас повідомив, що країна передала Україні 20 військових авто, ще 20 БТР надійдуть невдовзі.
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