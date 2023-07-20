Важко боротися з такими ракетами, - Ігнат про складнощі роботи ППО з "Онікс"
Протиповітряній обороні України важко виявити та збити ракети "Онікс", якими Росія атакувала Одесу та Миколаїв цієї ночі, адже ті летять на великій швидкості й малій висоті
Про це в ефірі телемарафону інформує речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Ракети "Онікс" призначені для знищення плавзасобів, кораблів, летить вона на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км на годину, тобто швидкість велика. На марші вона може підійматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою для того, щоб знищити корабель", - розповів військовий.
Ігнат наголосив, що саме це ускладнює виявлення та збиття цих повітряних цілей силами української протиповітряної оборони.
"Важко з такими ракетами боротися, але впливати можна зрештою якимись засобами РЕБ. Тому бачимо, що не всі ракети долітають до цілей", - зазначив речник.
За його словами, що наявними засобами ППО в Україні збивати "онікси" на великій швидкості й на малій висоті навряд можливо.
"Бачимо, що пролітають ці ракети, не всі долітають до цілі й Х-22, і "онікси". Зрештою частина долітають, наслідки, які відбуваються ми бачимо, попадає і по причалах, і по житлових будинках", - додав Ігнат.
Що відомо про нічну атаку 20 липня
Унаслідок російських ударів на південь в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих, а у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 18 поранених.
Українська протиповітряна оборона знищила 18 цілей - 2 "калібри", 3 "іскандери" та 13 "шахедів".
Загалом рашисти випустили 38 боєприпасів:
- 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Криму;
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря;
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна, також у Чорному морі;
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" з тимчасово окупованого півострова Крим;
- 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/1
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.63
Купівля 36.63Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.94Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе