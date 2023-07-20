Про це в ефірі телемарафону інформує речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракети "Онікс" призначені для знищення плавзасобів, кораблів, летить вона на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км на годину, тобто швидкість велика. На марші вона може підійматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою для того, щоб знищити корабель", - розповів військовий.

Ігнат наголосив, що саме це ускладнює виявлення та збиття цих повітряних цілей силами української протиповітряної оборони.

"Важко з такими ракетами боротися, але впливати можна зрештою якимись засобами РЕБ. Тому бачимо, що не всі ракети долітають до цілей", - зазначив речник.

За його словами, що наявними засобами ППО в Україні збивати "онікси" на великій швидкості й на малій висоті навряд можливо.

"Бачимо, що пролітають ці ракети, не всі долітають до цілі й Х-22, і "онікси". Зрештою частина долітають, наслідки, які відбуваються ми бачимо, попадає і по причалах, і по житлових будинках", - додав Ігнат.

Що відомо про нічну атаку 20 липня

Унаслідок російських ударів на південь в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих, а у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 18 поранених.

Українська протиповітряна оборона знищила 18 цілей - 2 "калібри", 3 "іскандери" та 13 "шахедів".

Загалом рашисти випустили 38 боєприпасів: