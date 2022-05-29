Про це Лунін написав у Instagram.

Він виклав фото з головним клубним трофеєм європейського футболу загорнутим в український прапор та звернувся до вболівальників.

"Кубок чемпіонів с українським прапором. Зараз важливо аби не забували про нашу країну і про те що відбувається!! Сподіваюсь цей момент та ця гра подарувала українцям посмішки", - написав Лунін.

28 травня у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" переміг англійський "Ліверпуль".

Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав Лігу чемпіонів.

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