Важливо аби не забували про нашу країну: Лунін відреагував на перемогу в Лізі чемпіонів
Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін після перемоги у Лізі чемпіонів закликав світ не забувати про війну в Україні
Про це Лунін написав у Instagram.
Він виклав фото з головним клубним трофеєм європейського футболу загорнутим в український прапор та звернувся до вболівальників.
"Кубок чемпіонів с українським прапором. Зараз важливо аби не забували про нашу країну і про те що відбувається!! Сподіваюсь цей момент та ця гра подарувала українцям посмішки", - написав Лунін.
- 28 травня у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" переміг англійський "Ліверпуль".
- Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав Лігу чемпіонів.
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