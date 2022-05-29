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Важливо аби не забували про нашу країну: Лунін відреагував на перемогу в Лізі чемпіонів

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Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін після перемоги у Лізі чемпіонів закликав світ не забувати про війну в Україні

Про це Лунін написав у Instagram. 

Він виклав фото з головним клубним трофеєм європейського футболу загорнутим в український прапор та звернувся до вболівальників.   

"Кубок чемпіонів с українським прапором. Зараз важливо аби не забували про нашу країну і про те що відбувається!! Сподіваюсь цей момент та ця гра подарувала українцям посмішки", - написав Лунін. 

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футбол
Ліга чемпіонів
Реал
війна з Росією
Андрій Лунін
Кубок чемпіонів
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