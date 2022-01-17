"Важливо не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики під час можливого вторгнення РФ": посол Великої Британії про суд над Порошенком
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на судову справу проти п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, відзначивши, що українські політичні лідери не повинні відволікатися на суперечки, коли загрожує вторгнення Росії
Про це Сіммонс написала у Twitter.
"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об'єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- У понеділок, 17 січня Порошенко повернувся із Польщі до України. У Печерському райсуді Києва об 11:00 розпочалося засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду. Станом на 19:00 відомо, що прокурор попросив для Порошенка утримання під вартою на 2 місяці із заставою у 1 млрд грн. Також суд просять зобов'язати п'ятого президента здати свої паспорти та носити електронний браслет.
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