"Важливо не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики під час можливого вторгнення РФ": посол Великої Британії про суд над Порошенком

Про це Сіммонс написала у Twitter.



"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об'єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

У понеділок, 17 січня Порошенко повернувся із Польщі до України. У Печерському райсуді Києва об 11:00 розпочалося засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду. Станом на 19:00 відомо, що прокурор попросив для Порошенка утримання під вартою на 2 місяці із заставою у 1 млрд грн. Також суд просять зобов'язати п'ятого президента здати свої паспорти та носити електронний браслет.