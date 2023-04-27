"Важливо, щоб Китай краще розумів українські перспективи": Столтенберг про переговори Сі Цзіньпіна та Зеленського
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає переговори між Зеленським та Сі Цзіньпіном, проте лідер Китаю все ще не засудив вторгнення Росії
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на пресконференцію Столтенберга в Люксембурзі.
Він зазначив, що ця розмова важлива, аби Китай краще зрозумів перспективи України.
"Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Сі. Я вважаю також важливим, щоб Китай краще розумів українські перспективи. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг
- 26 квітня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, лідер КНР повідомив, що до України прибуде спецпредставник китайського уряду.
- У МЗС Росії за підсумками розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпінем побачили "співзвучність" позицій Москви та Пекіну.
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