Про це пише РБК-Україна, посилаючись на пресконференцію Столтенберга в Люксембурзі.

Він зазначив, що ця розмова важлива, аби Китай краще зрозумів перспективи України.

"Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Сі. Я вважаю також важливим, щоб Китай краще розумів українські перспективи. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг