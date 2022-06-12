Вбиті та поранені діти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі, - Зеленський про ракетний удар на Тернопільщині
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по місту Чортків Тернопільської області
Про це він сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у Telegram.
"Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів", - зазначив Зеленський.
Президент назвав такі ракетні удари росіян терором.
"Серед постраждалих дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб врятуватись від російської армії. Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро Перший, не Лев Толстой, а діти. Поранені та вбиті російськими ударами", - підсумував він.
- Увечері 11 червня у Тернопільській області сталися вибухи. У Чорткові та селі Біла після цього відключили природний газ.
- Поранення отримали 22 особи, їм надали меддопомогу і шпиталізували. Серед постраждалих - 12-річна дитина, 7 жінок. Згодом кількість постраждалих зросла до 23 осіб.
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