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Головна війна з Росією Вбиті та поранені діти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі, - Зеленський про ракетний удар на Тернопільщині

Вбиті та поранені діти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі, - Зеленський про ракетний удар на Тернопільщині

12 червня, 2022 неділя
22:03
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по місту Чортків Тернопільської області

Про це він сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у Telegram.

"Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів", - зазначив Зеленський.

Президент назвав такі ракетні удари росіян терором.

"Серед постраждалих дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб врятуватись від російської армії. Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро Перший, не Лев Толстой, а діти. Поранені та вбиті російськими ударами", - підсумував він.

  • Увечері 11 червня у Тернопільській області сталися вибухи. У Чорткові та селі Біла після цього відключили природний газ.
  • Поранення отримали 22 особи, їм надали меддопомогу і шпиталізували. Серед постраждалих - 12-річна дитина, 7 жінок. Згодом кількість постраждалих зросла до 23 осіб.

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Володимир Зеленський
Тернопільська область
Військові новини
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