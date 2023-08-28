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Вбив охоронця супермаркету в Бучі 2022-го: солдату 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ оголосили підозру

28 серпня, 2023 понедiлок
12:24
Кримінал Солдат 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, Буча

Під час тимчасової окупації Київщини в лютому 2022 року фігурант разом з іншими військовослужбовцями РФ смертельно поранив охоронця магазину. Зараз він перебуває у полоні і дає покази щодо воєнних злочинів, скоєних окупантами

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Стало відомо, що слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили особу російського військового, який 27 лютого минулого року вчинив цей воєнний злочин. Охоронник не мав зброї та не чинив жодного спротиву військовим. Поранений чоловік намагався врятуватися від російських убивць – він зміг добігти до супермаркету, щоб сховатися. Однак від отриманого поранення помер.

Зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що того дня колона російської військової техніки у складі бойового порядку першої батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ рухалася вулицею Вокзальною у напрямку перехрестя з вул. Нове шосе в м. Буча.

Солдат 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, Буча

Фото: Національна поліція України

У цей час старший офіцер першої самохідно-артилерійської батареї цього підрозділу по радіозв’язку віддав своїм підлеглим наказ розстрілювати всіх людей, які були у чорному одязі. Виконуючи наказ, російські військові з автоматів Калашникова відкрили вогонь по охоронцю місцевого супермаркету.

Солдат 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, Буча

Фото: Національна поліція України

Поліцейські встановили, що до цього воєнного злочину причетний 21-річний військовослужбовець першої батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

На початку лютого цього року на Харківщині його взяли в полон Збройні сили України. Наразі фігурант дає покази щодо воєнних злочинів, скоєних військовими підрозділу армії РФ.

На підставі зібраних доказів російському окупанту оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. За вчинення воєнного злочину йому загрожує до 15-ти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. 

  • У понеділок, 28 серпня, Служба безпеки України оголосила підозру місцевій мешканці, яка коригувала повітряні удари РФ дронами та "градами" по території звільненого Херсона.
російська армія
Київщина
Війна з Росією
окупанти
Буча
Військові новини
геноцид українців
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