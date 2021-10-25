Вбивство українки Алеком Болдуїном: перед інцидентом частина знімальної групи відмовилася працювати через проблеми безпеки

Про це повідомляє АР.



За даними видання, суперечки на майданчику почалися майже з самого початку зйомок і завершилися тим, що частина команди відмовилася працювати.



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За словами одного з учасників протесту, який побажав зберегти анонімність, учасники команди були невдоволені низкою проблем від дотримання правил безпеки до житлових умов.



За даними слідства, помічник режисера Дейв Холлс взяв пістолет із візка і передав його Болдуїну, помилково заявивши, що зброя споряджена холостими набоями.



Коли Болдуін вистрілив, він вбив Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соузу, який стояв позаду неї.

Нагадаємо, на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.

Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проти врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.