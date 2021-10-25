Вбивство українки Алеком Болдуїном: перед інцидентом частина знімальної групи відмовилася працювати через проблеми безпеки
За кілька годин до смертельного інциденту на знімальному майданчику фільму "Іржа", де актор Алек Болдуїн застрелив українку Галину Гатчінс, сім членів знімальної групи залишили роботу на знак протесту проти умов праці, в тому числі проблем безпеки
Про це повідомляє АР.
За даними видання, суперечки на майданчику почалися майже з самого початку зйомок і завершилися тим, що частина команди відмовилася працювати.
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За словами одного з учасників протесту, який побажав зберегти анонімність, учасники команди були невдоволені низкою проблем від дотримання правил безпеки до житлових умов.
За даними слідства, помічник режисера Дейв Холлс взяв пістолет із візка і передав його Болдуїну, помилково заявивши, що зброя споряджена холостими набоями.
Коли Болдуін вистрілив, він вбив Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соузу, який стояв позаду неї.
- Нагадаємо, на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.
- Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проти врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.
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