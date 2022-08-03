Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури чоловіка засуджено за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на Ірину Ноздровську. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Прокурори у суді довели провину підсудного.

Під час судового розслідування засуджений перебував під вартою.

Ірина Ноздровська розслідувала загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський, що перебував у стані наркотичного сп'яніння. Дмитро Россошанський — племінник Купрієнка Сергія Ісаковича, голови Вишгородського районного суду на момент скоєння ДТП.

1 січня 2018 року тіло правозахисниці Ірини Ноздровської знайшли у річці біля Демидова. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.

8 січня 2018 року Нацполіція затримала першого і наразі єдиного підозрюваного у скоєнні цього злочину - Дмитра Россошанського, чийого засудження вимагала Ірина. Мотив злочину - помста.

Пізніше Россошанський розповів, що вбив Ноздровську внаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.

10 жовтня, 2019 року на пресмарафон до президента України Володимира Зеленського потрапила мама вбитих Ірини Ноздровської та Світлани Сапатінської Катерина Дуняк.