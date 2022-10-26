Про це пише видання Science alert.

Вчені дізналися, що коти ведуть себе по-різному, коли знайомий їм голос господаря звертається до них та до інших людей. Почувши голос власника. піддослідні тваринки завмирали, били хвостами чи нагострювали вуха, але тільки у випадку, коли господар звертався безпосередньо до улюбленця зі знайомою йому інтонацією.

Коли господарі використовували свій "звичайний" голос, яким спілкуються у повсякденні з іншими людьми, коти не розуміли, що звертаються до них.

Вчені зазначили, що хоча кішки й відрізняли. коли звертаються до них, вони здебільшого ігнорували подібні звернення від незнайомців.

В ході експерименту вчені заключили, що домашні тваринки вміють відрізняти тільки голоси своїх господарів, у той час як коти. що живуть у громадських закладах, орієнтуються у багатьох людських голосах та навіть відрізняють клички інших тварин (наприклад, у котячих кафе).

Автори досліду зазначили, що це важливий крок для розуміння та більш детального вивчення того, як коти розуміють людську мову.

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