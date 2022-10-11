Про це повідомляє видання Nauka.ua, опираючись на дослідження опубліковане в журналі Applied and Industrial Microbiology.

В дослідженні йдеться, що в сучасних процесах виготовлення пива напій проходить етап ферментації не у широких чанах, а у великих циліндрично-конічних контейнерах, через що створюється великий тиск вуглекислого газу. Це негативно впливає на смак напою, оскільки у таких умовах дріжджі гірше виробляють ізоамілацетат - основну сполуку, яка надає пиву свіжого фруктового смаку.

Мікробіологи з Левенського католицького університету виокремили ген, який має найкращу стійкість до високого тиску вуглекислого газу, ним виявився ген MDS3.

Вчені модернізували цим геном дріжджі, які використовують при виготовленні лагера — найпоширенішого типу пива. У результаті цього вироблення дріжджами ізоамілацетату вдалося збільшити на 145%, при цьому не вплинувши на інші важливі властивості напою.

Мікробіологи заявили, що тепер пиво з допомогою генетично модифікованих мікробів може мати більш виражений фруктовий і менш спиртовий аромат і смак.

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