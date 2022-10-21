Вчені попередили, що танення льодовиків в Арктиці може вивільнити віруси і викликати нові пандемії
Наступна пандемія може прийти з Арктики, глобальне потепління може вивільнити віруси
Про це повідомляє The Royal Society.
Відзначається, що вчені вивчили грунт та осадові породи озера Хейзен, яке є найбільшим озером на півночі за Полярним колом. Дослідники за допомогою секвенування виявлених ДНК і РНК намагалися ідентифікувати віруси, які там знаходяться.
"Через потік води від танучих льодовиків ризик зростає. Це пов'язано зі зміною клімату. Арктика може стати благодатним грунтом для нових пандемій", - йдеться в дослідженні.
Більш ранні дослідження показали, що в результаті танення льодовиків можуть виділятися різні патогени, паразити та віруси, які можуть виявитися серед тварин та людей, що в свою чергу призведе до нових пандемій.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.38Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе