Вчені попередили, що танення льодовиків в Арктиці може вивільнити віруси і викликати нові пандемії

Про це повідомляє The Royal Society.

Відзначається, що вчені вивчили грунт та осадові породи озера Хейзен, яке є найбільшим озером на півночі за Полярним колом. Дослідники за допомогою секвенування виявлених ДНК і РНК намагалися ідентифікувати віруси, які там знаходяться.

"Через потік води від танучих льодовиків ризик зростає. Це пов'язано зі зміною клімату. Арктика може стати благодатним грунтом для нових пандемій", - йдеться в дослідженні.

Більш ранні дослідження показали, що в результаті танення льодовиків можуть виділятися різні патогени, паразити та віруси, які можуть виявитися серед тварин та людей, що в свою чергу призведе до нових пандемій.

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