Вчені розробили льодяник, який допоможе лікувати чутливість зубів

Про це пише New atlas.

Чутливість зубів, або ж гіперчутливість дентину, виникає коли внутрішній шар твердої тканини зуба та канальці в ньому оголюються, через втрату захисної емалі та цементу на корені зуба. Цей процес називається демінералізація. Коли внутрішня частина зуба оголена, нерви та кровоносні судини схильні реагувати на тепло, холод, дотик, тиск або кислу їжу, що викликає біль.

Емаль може зникати внаслідок стирання, гниття або скреготу зубами, і її не можна відновити природними процесами, оскільки це єдина нежива тканина в нашому тілі. В останні роки зростання кількості засобів для відбілювання зубів на основі перекису загострило проблему зношення емалі. Єдиний спосіб лікування гіперчутливості дентину зараз - це лікування симптомів.

Проте дослідники з Університету Вашингтона розробили нове лікування, яке може відновити втрачені зубні мінерали. Під час досліджень вчені намагалися створити щось, що імітуватиме природні біохімічні процеси організму. Завдяки цьому було створено льодяник, з ядром із кальцію та фосфату.

Під час дослідів, науковці протестували льодяник на зубах з оголеними нервами - після трьох спроб, за допомогою льодяника вдалося завершити формування нового мінерального шару на відкритому дентині.

"Наша технологія утворює ті самі мінерали, що містяться в зубі, включаючи емаль, цемент і дентин, які раніше були розчинені через демінералізацію. Новоутворені мінеральні мікрошари закривають канали зв’язку з зубними нервами, і тоді гіперчутливість не повинна бути для вас проблемою", - сказав Деніз Юсесой, провідний автор дослідження.

Вимірюючи твердість новоствореного мінерального шару, дослідники виявили, що вона значно вища, ніж у демінералізованого та нормального дентину людини. Випробовуючи його за допомогою термічного старіння, мінеральний шар не відокремився від зуба. Вчені припускають, що він може витримувати тривалі механічні та термічні навантаження, які виникають у природному середовищі порожнини рота.

Окрім таблеток для розсмоктування, дослідники розробляють також рідину для полоскання рота, зубні гелі, відбілювачі зубів і зубну пасту.