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Вчені створили біопринтер з деталей Lego, який може виростити людську шкіру

28 квітня, 2023 п'ятниця
10:06
Технології

Вчені Кардіффського університету з США створили 3D-біопринтер, який складається з Lego-елементів та зможе виростити об'ємні людські клітини зі зразків тканин

Про це повідомляє Science Alert.

Зазначається, що ця технологія передбачає завантаження "біочорнила", яке містить живі клітини, у картридж. За допомогою спеціальної програми біопринтер друкує їх у 3D-форматі. 

Оскільки деталі Lego є дешевими, точними та стандартизованими, розробники вирішили використати їх як деталі до біопринтера.

Вчені створили біопринтер з деталей Lego

Додається, що вартість одного приладу складає приблизно 625 доларів. 

В основі пристрою – мінікомп’ютер Lego Mindstorms. Він одночасно переміщує насадку з гелем, у якому знаходяться людські клітини, та підставку, на яку видруковує об'ємну модель. 

Наразі розробники використовують його для створення масштабної моделі шкіри. Однак зазначають, що програму можна модифікувати та створювати зразки різних тканин організму.

  • 27 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у шкільній програмі може з'явитися вивчення штучного інтелекту, оскільки це "тренд, який краще очолити".
Світ
Наука
Здоров'я
США
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2023, п'ятниця
28 квітня
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