Вчені створили біопринтер з деталей Lego

Про це повідомляє Science Alert.

Зазначається, що ця технологія передбачає завантаження "біочорнила", яке містить живі клітини, у картридж. За допомогою спеціальної програми біопринтер друкує їх у 3D-форматі.

Оскільки деталі Lego є дешевими, точними та стандартизованими, розробники вирішили використати їх як деталі до біопринтера.

Додається, що вартість одного приладу складає приблизно 625 доларів.

В основі пристрою – мінікомп’ютер Lego Mindstorms. Він одночасно переміщує насадку з гелем, у якому знаходяться людські клітини, та підставку, на яку видруковує об'ємну модель.

Наразі розробники використовують його для створення масштабної моделі шкіри. Однак зазначають, що програму можна модифікувати та створювати зразки різних тканин організму.