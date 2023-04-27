В українській шкільній програмі може з'явитися вивчення штучного інтелекту

Про це він сказав у інтерв'ю Укрінформу.

"Наші діти повинні мати хороші знання про штучний інтелект. Ми внесемо відповідні зміни у шкільну програму. Це невід'ємна частина сучасних інноваційних навичок, які допоможуть їм у майбутньому", - пояснив Федоров.

Він наголосив, що ШІ - це безповоротний тренд, тож варто вчити дітей користуватися ним з початкової школи, адже це може допомогти у майбутньому навчанні та житті загалом.

"ШІ – це безповоротний тренд, який краще очолити. Його можна боятись та ігнорувати або розібратись та використовувати для покращення власного життя. Доки розвиток цього сегменту лише набирає оберту, є можливість завчасно вивчити технології OpenAI, Google, Microsoft та інші. ШІ буде впливати на ринок праці, і до цього варто бути готовим", - наголосив міністр.