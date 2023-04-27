В українській шкільній програмі може з'явитися вивчення штучного інтелекту
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у шкільній програмі може з'явитися вивчення штучного інтелекту, оскільки це "тренд, який краще очолити"
Про це він сказав у інтерв'ю Укрінформу.
"Наші діти повинні мати хороші знання про штучний інтелект. Ми внесемо відповідні зміни у шкільну програму. Це невід'ємна частина сучасних інноваційних навичок, які допоможуть їм у майбутньому", - пояснив Федоров.
Він наголосив, що ШІ - це безповоротний тренд, тож варто вчити дітей користуватися ним з початкової школи, адже це може допомогти у майбутньому навчанні та житті загалом.
"ШІ – це безповоротний тренд, який краще очолити. Його можна боятись та ігнорувати або розібратись та використовувати для покращення власного життя. Доки розвиток цього сегменту лише набирає оберту, є можливість завчасно вивчити технології OpenAI, Google, Microsoft та інші. ШІ буде впливати на ринок праці, і до цього варто бути готовим", - наголосив міністр.
- Генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе