Вчені відкрили планету, на якій новий рік починається кожні 5 днів

Про це повідомляє Space.com.

Планета TOI-778 b здійснює повний оберт навколо власної карликової зірки за 4,6 днів. Карликова зірка цієї планети на 71% більша за наше Сонце та майже на 2 млрд років молодша.

Повідомляється, що ця планета подібна до нашого Юпітера, проте за масою вона втричі більша. Вона настільки наближена до власної карликової зірки, що з її поверхні випаровується залізо, а температура сягає 1227 градусів за Цельсієм. Для прикладу, наш Меркурій наближений до Сонця на 46 млн км, в той час, як TOI-778 b - на 9 млн км.

Повідомляється, що планета знаходиться на відстані 530 світлових років від Землі.

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