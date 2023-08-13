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Вчилися десантуванню з надувних човнів, міським боям та вибуховій справі: ще тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії

13 серпня, 2023 неділя
17:12
Війна з Росією Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії

Майже 1000 українських морських піхотинців повертаються додому після піврічної підготовки у фахівців Королівської морської піхоти та армійських спецпризначенців за підтримки міжнародних партнерів

Про це повідомили у facebook Генерального штабу ЗСУ.

Під час навчання, анонсованого Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунаком під час візиту Президента Зеленського до Великої Британії в лютому, британські командос проводили підготовку для українських військових з виконання десантних операцій та висадки на суходіл з використанням надувних човнів.

Це перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Її кульмінацією стало планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями вдень і вночі.

Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії

Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес сказав: «Велика Британія очолює підготовку Збройних Сил України, забезпечуючи сучасну підготовку у веденні бою для понад 20 тис. новобранців українських Сухопутних військ в рамках операції Interflex. Програма підготовки, яку провели елітні британські спецпризначенці, допоможе Україні розбудувати власну морську піхоту та розширити можливості дій на воді».

Курс пройшли близько 900 українських морських піхотинців. Він включав тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки, а також знищення перешкод, наприклад, "зубів дракона" за допомогою вибухівки.

Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії

Фото: Генштаб ЗСУ

Також зазначається, що під час тренувань використовується та ж зброя, яку, серед іншого, Велика Британія надала Україні у межах військової підтримки. Це понад 10 тис. одиниць протитанкової зброї, включно з тисячами систем NLAW.

Український морський піхотинець, який нещодавно пройшов навчання, сказав: "Навчання, яке я пройшов у Королівській морській піхоті, виявилося набагато інтенсивнішим, ніж я очікував. Я так багато навчився і ніколи не думав, що буду робити те, що робив. Увесь час наші британські інструктори були поруч з нами та показували як рухатися та як працювати у невеликій команді. Це вплине на те як ми діємо, коли ми повернемося в Україну".

Кожна група проходила сувору п’ятитижневу програму, яка розвивала індивідуальні навички перебування та виживання у польових умовах, першої медичної допомоги, ближнього бою, фізичної підготовки та планування дій підрозділу за наближеними до реальних сценаріями. 

Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії

Фото: Генштаб ЗСУ

Понад 20 тис. новобранців Збройних Сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії з початку 2022 року. Їх навчали основним воєнним навичкам, включно з техніками бою в окопах та місті, лідерським навичкам та медичній підготовці.

На початку 2023 року Велика Британія зобов’язалася навчити 20 тис. українських новобранців — майже удвічі більше ніж торік.

  • 21 червня повідомлялося, що українські моряки-курсанти отримають навчання у віртуальній реальності (VR) в рамках нового пакету допомоги від Великої Британії.
Світ
ЗСУ
Військові новини
Велика Британiя
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