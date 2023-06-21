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Британія пропонує навчання українських моряків-курсантів у віртуальній реальності

21 червня, 2023 середа
20:23
Світ

Українські моряки-курсанти отримають навчання у віртуальній реальності (VR) в рамках нового пакету допомоги від Великої Британії

Про це інформують на сайті британського уряду.

"Підтримка, яку привітав міністр інфраструктури України на двосторонній зустрічі з міністром транспорту Британії Марком Харпером, допоможе захистити морський сектор України, який цінується в усьому світі та відіграє ключову роль для експорту зерна та ширшої української та світової економіки", - йдеться в заяві.

Уряд країни наголосив, що за допомогою VR-технології курсанти навчатимуться справлятися з реальними ситуаціями на морі. Українці також отримають грошову допомогу для проходження трирічної практики на британських великих суднах, включаючи контейнеровози.

"Наша підтримка України та її народу непохитна, і ми не дозволимо огидним діям Росії підірвати репутацію України в таких сферах, як мореплавство. Ділячись всесвітньо відомим досвідом Великої Британії в галузі авіації та мореплавства, ми непохитні у своїй відданості забезпеченню відновлення транспортної системи України після незаконного вторгнення Путіна", - сказав Харпер.

Також міністерство транспорту буде сприяти навчанню українських авіадиспетчерів у Великій Британії.

  • Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
  • Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
  • 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 
  • Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
  • 15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
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Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
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