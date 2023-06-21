Про це інформують на сайті британського уряду.

"Підтримка, яку привітав міністр інфраструктури України на двосторонній зустрічі з міністром транспорту Британії Марком Харпером, допоможе захистити морський сектор України, який цінується в усьому світі та відіграє ключову роль для експорту зерна та ширшої української та світової економіки", - йдеться в заяві.

Уряд країни наголосив, що за допомогою VR-технології курсанти навчатимуться справлятися з реальними ситуаціями на морі. Українці також отримають грошову допомогу для проходження трирічної практики на британських великих суднах, включаючи контейнеровози.

"Наша підтримка України та її народу непохитна, і ми не дозволимо огидним діям Росії підірвати репутацію України в таких сферах, як мореплавство. Ділячись всесвітньо відомим досвідом Великої Британії в галузі авіації та мореплавства, ми непохитні у своїй відданості забезпеченню відновлення транспортної системи України після незаконного вторгнення Путіна", - сказав Харпер.

Також міністерство транспорту буде сприяти навчанню українських авіадиспетчерів у Великій Британії.