Британія пропонує навчання українських моряків-курсантів у віртуальній реальності
Українські моряки-курсанти отримають навчання у віртуальній реальності (VR) в рамках нового пакету допомоги від Великої Британії
Про це інформують на сайті британського уряду.
"Підтримка, яку привітав міністр інфраструктури України на двосторонній зустрічі з міністром транспорту Британії Марком Харпером, допоможе захистити морський сектор України, який цінується в усьому світі та відіграє ключову роль для експорту зерна та ширшої української та світової економіки", - йдеться в заяві.
Уряд країни наголосив, що за допомогою VR-технології курсанти навчатимуться справлятися з реальними ситуаціями на морі. Українці також отримають грошову допомогу для проходження трирічної практики на британських великих суднах, включаючи контейнеровози.
"Наша підтримка України та її народу непохитна, і ми не дозволимо огидним діям Росії підірвати репутацію України в таких сферах, як мореплавство. Ділячись всесвітньо відомим досвідом Великої Британії в галузі авіації та мореплавства, ми непохитні у своїй відданості забезпеченню відновлення транспортної системи України після незаконного вторгнення Путіна", - сказав Харпер.
Також міністерство транспорту буде сприяти навчанню українських авіадиспетчерів у Великій Британії.
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
- Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
- 15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
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