Вчителів Івано-Франківська преміюють за COVID-щеплення до кінця літа
В Івано-Франківську преміюють вчителів, які до кінця літа отримають хоча б одне щеплення від коронавірусу
Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.
"Освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б 1 дозою вакцини, отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - повідомив Марцінків.
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Він зазначив, що наразі від коронавірусу вакциновані 47% педагогів міста.
- У Міністерстві охорони здоров'я України знайшли спосіб заохотити педагогів пройти щеплення від коронавірусу: можуть виграти нові комп'ютери.
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