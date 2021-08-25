Вчителів Івано-Франківська преміюють за COVID-щеплення до кінця літа

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.



"Освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б 1 дозою вакцини, отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - повідомив Марцінків.



Читайте також: Віктор Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину



Він зазначив, що наразі від коронавірусу вакциновані 47% педагогів міста.



У Міністерстві охорони здоров'я України знайшли спосіб заохотити педагогів пройти щеплення від коронавірусу: можуть виграти нові комп'ютери.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb