Віктор Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину

Про це він заявив на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у Дії та взаємне визнання з ЄС.



"Найкраща вакцина та, яка поруч", - сказав він.



Міністр охорони здоров'я зазначає, що не треба зволікати з вакцинуванням.



"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят", - додав Ляшко.



За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видані дозволи ВООЗ, тому на них видається європейський сертифікат.

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