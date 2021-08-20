Віктор Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину
Найкращою вакциною від COVID-19 Ляшко назвав ту, яка доступна на даний час для щеплення
Про це він заявив на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у Дії та взаємне визнання з ЄС.
"Найкраща вакцина та, яка поруч", - сказав він.
Міністр охорони здоров'я зазначає, що не треба зволікати з вакцинуванням.
"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят", - додав Ляшко.
За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видані дозволи ВООЗ, тому на них видається європейський сертифікат.
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