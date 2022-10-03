Про це повідомляє РБК з посиланням на власні джерела у війську.

Генерал-майор Роман Бердніков раніше був командувачем загальновійськового об'єднання Східного військового округу, а пізніше командував угрупуванням російських військ у Сирії.

Бердніков 1991 року закінчив Київське суворовське училище. Як зазначає РБК, в одному зі своїх інтерв'ю, відповідаючи на питання про військову кар'єру, він згадував:

"На Україні, де я навчався у Київському суворовському училищі, тоді вже почався утиск за національною ознакою. Пам'ятаю, перед нашим випуском націоналісти РУХ убили суворовця… Треба було визначатися не лише ким бути надалі, а й у якій країні жити".

Відправлений у відставку генерал-полковник Олександр Журавльов командував силами ЗВО з 2018 року, до цього він, як і Бердников, командував угрупуванням сил у Сирії. У 2018 указом президента Росії Володимира Путіна йому надали звання Герой Росії.

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