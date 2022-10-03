Вчився у Києві та командував у Сирії. У РФ змінили командира Західного військового округу, - росЗМІ
У Західному військовому окрузі призначено нового командувача, ним став генерал-майор Роман Бердников
Про це повідомляє РБК з посиланням на власні джерела у війську.
Генерал-майор Роман Бердніков раніше був командувачем загальновійськового об'єднання Східного військового округу, а пізніше командував угрупуванням російських військ у Сирії.
Бердніков 1991 року закінчив Київське суворовське училище. Як зазначає РБК, в одному зі своїх інтерв'ю, відповідаючи на питання про військову кар'єру, він згадував:
"На Україні, де я навчався у Київському суворовському училищі, тоді вже почався утиск за національною ознакою. Пам'ятаю, перед нашим випуском націоналісти РУХ убили суворовця… Треба було визначатися не лише ким бути надалі, а й у якій країні жити".
Відправлений у відставку генерал-полковник Олександр Журавльов командував силами ЗВО з 2018 року, до цього він, як і Бердников, командував угрупуванням сил у Сирії. У 2018 указом президента Росії Володимира Путіна йому надали звання Герой Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.39
Купівля 40.39Продаж 41.37
-
EUR
Купівля 39Продаж 40.21
- Актуальне
- Важливе