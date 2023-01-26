Вдень росіяни з гранатомета та мінометів обстріляли Сумщину

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Зазначається, що Білопільську громаду ворог обстріляв двічі. По населеному пункту Павлівки противник бив із мінометів, усього зафіксовано 11 прильотів. Також ворог з гранатомета обстріляв Волфине, було 6 прильотів.

Своєю чергою Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів, усього було 2 прильоти.

У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих цього дня.

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