Вдень росіяни з гранатомета та мінометів обстріляли Сумщину
У четвер, 26 січня, росіяни з гранатомета та мінометів обстріляли Білопільську та Великописарівську громади на Сумщині, обійшлося без постраждалих
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Зазначається, що Білопільську громаду ворог обстріляв двічі. По населеному пункту Павлівки противник бив із мінометів, усього зафіксовано 11 прильотів. Також ворог з гранатомета обстріляв Волфине, було 6 прильотів.
Своєю чергою Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів, усього було 2 прильоти.
- У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих цього дня.
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