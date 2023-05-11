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Велика Британія надала ЗСУ ракети, які можуть знищити Кримський міст, ПАР озброює РФ, Трамп не підтримуватиме Україну. Світові ЗМІ про Україну 11 травня

Юрій Мартинович
11 травня, 2023 четвер
21:45
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Посол США в ПАР звинуватив країну в постачанні зброї РФ, Велика Британія відправила Україні ракети великої дальності Storm Shadow, Індія все більше заробляє на війні Росії проти України

Про це і не тільки писали світові медіа 11 травня:

The New York Times:

У The New York Times написали про те, що посол США в ПАР звинуватив країну в постачанні зброї Росії. Американський посол у ПАР заявив журналістам, що у Вашингтоні впевнені, що російський корабель підібрав вантаж зброї та боєприпасів біля Кейптауна в грудні.

Посол Сполучених Штатів у Південній Африці звинуватив уряд країни у постачанні зброї та боєприпасів Росії під час її вторгнення в Україну, що посилило суперечки між двома країнами через Росію та війну. У Вашингтона є підстави вважати, що російський корабель Lady R, який пришвартувався біля Кейптауна на південноафриканській військово-морській базі минулого грудня, "завантажив зброю та боєприпаси".

Крім цього The New York Times написали, що Велика Британія дарує Україні ракети великої дальності "Storm Shadow".  Британія передає ці ракети, щоб допомогти Україні повернути територію, захоплену Росією з початку її вторгнення, повідомив міністр оборони Британії Бен Уоллес у парламенті в четвер.

Ракети, які запускаються з повітря, є останніми в конвеєрі військової допомоги, наданої Україні Великою Британією, Сполученими Штатами та іншими союзниками по НАТО, і потенційно можуть дозволити Україні завдати ударів по військових цілях у Криму, регіоні, незаконно анексованому Росією ще в 2014 році.

"Україна має право захищати себе, – сказав Уоллес. - Використання Storm Shadow дозволить Україні відкинути російські війська, які базуються на українській суверенній території".

Воллес сказав, що не буде детально описувати можливості зброї, але він підтвердив, що радіус дії зброї становить 155 миль. Він сказав, що хоча ракети Storm Shadow надають українцям нові можливості, вони "вони навіть не в одній лізі" з деякою російською зброєю. За його словами, російська крилата ракета "Калібр" має дальність дії понад 2000 км, що приблизно в сім разів більше, ніж у ракети Storm Shadow.

Також у The New York Times написали статтю про те, як російські багатії зараз отримують свої предмети розкоші. Понад рік після вторгнення Володимира Путіна мережа світової торгівлі пристосувалася до санкцій Заходу, з мережею посередників, які відправляють до Росії автомобілі, електроніку тощо. У Москві найновіші iPhone доступні з доставкою в той же день за нижчою ціною, ніж роздрібна ціна в Європі. В універмагах все ще є Gucci, Prada та Burberry. Сайти з продажу автомобілів перераховують нові Land Rover, Audi та BMW. Російський попит на предмети розкоші залишається сильним, і торговці в Дубаї та інших країнах задовольняють його.

"Багаті люди завжди залишаються багатими", — сказала Екатерина Кондратюк, директор із комунікацій у салоні розкішних автомобілів у Дубаї, яка нещодавно відправила Porsche Cayenne Turbo GT вартістю 300 000 доларів російському дилерському центру. Війна, додала вона, "їх не зачепила".

CNN:

У CNN написали, що Трамп не буде підтримувати Україну у війні з Росією. Колишній президент США Дональд Трамп не сказав у середу ввечері, хто, на його думку, має перемогти у війні Росії проти України, натомість сказав виборцям від Республіканської партії Нью-Гемпшира на первинних виборах, що він хоче, щоб "усі припинили вмирати".

"Я хочу, щоб усі припинили вмирати. Вони вмирають: росіян і українців. Я хочу, щоб вони перестали вмирати", – сказав і додав, що він "не думає категоріями перемоги та поразки".

Politico:

У Politico написали, що ЄС хоче збільшити тиск на російських контрабандистів сирої нафти. Зростають надії на боротьбу з "тіньовим флотом", який незаконно транспортує московську нафту.  

Зусилля ЄС закрити лазівки, які дозволяють російській нафті надходити в Європейський Союз, знаходять широку підтримку з боку країн-членів, заявили офіційні особи та дипломати. Представники 27 країн-членів зустрілися в четвер, щоб обговорити технічні аспекти 11-го пакету санкцій проти Росії — відповіді на вторгнення Москви в Україну.

За словами трьох людей, знайомих з переговорами, наразі немає значного спротиву посиленню дотримання існуючих енергетичних ембарго — навіть з боку країн, які, як вважають, отримують вигоду від незадекларованого імпорту російської сирої нафти.

The Guardian:

У The Guardian написали про слова Володиимра Зеленського, що Україні потрібно більше часу до контрнаступу. Втрати були б неприйнятними без збільшення важкої зброї, обіцяної Заходом, каже президент України.

Також у The Guardian відзначили, що Запорізька атомна станція зіткнулася з "катастрофічним" браком персоналу через евакуацію росіян. Росія планує переселити тисячі співробітників з АЕС, попереджаючи про "катастрофічну нестачу кваліфікованого персоналу". Росіяни планують перевести близько 2700 українських співробітників з найбільшої в Європі атомної станції.

BBC:

У BBC присвятили статтю Євробаченню, пишучи, що завдяки ньому, можливо, "ми забудемо війну в Україні на дві години". Євробачення в Ліверпулі – це веселе свято, але в Україні – країні, де мав відбутися конкурс – настрої зовсім інші.

Gazeta Wyborcza:

Польскі журналісти написали про Індію, яка виграє від війни в Україні, адже імпорт нафти з Росії зріс туди вдесятеро. Поки західні країни вводять жорсткі санкції проти Росії, Індія веде все більше справ з агресором. Торік індійський імпорт російської нафти зріс у десять разів.

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