Велика Британія надасть Україні 120 броньованих машин і нові протикорабельні ракетні системи

Про це повідомили у пресслужбі британського уряду після візиту Бориса Джонсона до Києва.

"Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, поки триває незаконний наступ Росії", – йдеться в повідомленні.

Допомога виділяється на додаток до оголошеного напередодні траншу військової техніки вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, який включає зенітні ракети Starstreak та протитанкову зброю.

Джонсон також підтвердив економічну підтримку України, гарантувавши виділення ще 500 млн доларів у кредиті Світового банку Україні. Крім цього, Британія надала 394 мільйонами фунтів стерлінгів, щоби забезпечити безперервне функціонування життєво важливих гуманітарних послуг для українців.

У пресслужбі британського уряду додають, що вони на запит українського уряду лібералізували тарифи на переважну більшість імпорту з України та надали митні сервітути, як внесок у забезпечення щодо економічної стабільності країни.

9 квітня Джонсон прибув до Києва. Його візит не був анонсований.

Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що партнери зроблять все, щоб Україна ніколи не могла постати перед шантажем чи загрозою у будь-який спосіб.

Він також додав, що здійснене Володимиром Путіним відведення своїх військ від Києва, а саме з території Київської та Чернігівської областей, є тимчасовим кроком з його боку.