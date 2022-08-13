Велика Британія не надсилатиме свої війська в Україну, - британський парламентар Брайант
Член парламенту Великої Британії від Лейбористської партії Кріс Брайант переконаний, що Обʼєднане Королівство не надсилатиме свої війська в Україну
Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі “Еспресо”.
"Не думаю, що Британія надсилатиме свої війська в Україну. Якби ми пішли на ескалацію війни, то це означало б, що Путін з цього приводу цілком міг би вдатися до використання ядерної зброї, або ж вдертися в інші країни НАТО, такі як Естонія. Найважливіше зараз – надати українським військам і українському народу всі можливі інструменти для перемоги", - пояснив Брайант.
Політик наголосив, що Велика Британія буде підтримувати України до перемоги над окупантами.
"Було б чудово, якби весь колективний Захід мав єдину, згуртовану, скоординовану та послідовну кампанію щодо забезпечення України військовою технікою, а також щодо фінансової підтримки сімей, які зараз борються за виживання. Я усвідомлюю, скільком українським підприємцям зараз дуже непросто. Знаю українців, які зараз тут, у Великій Британії, залишивши свої сім'ї в Україні. Розуміємо, що нинішня ситуація ще скоро не закінчиться, до Різдва так точно. Тому потрібно набратися терпіння і виконувати свої зобов'язання. Зобов'язання щодо України лежать на плечах всього Об'єднаного Королівства незалежно від того, хто при владі і як звати прем’єр-міністра", - додав він.
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