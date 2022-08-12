Нова партія РСЗВ M270 від Британії прибула в Україну
В Україну прибула партія РСЗВ M270 від Великої Британії, які можуть вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули більше РСЗВ M270. Дякую міністру оборони Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою", - написав він.
Резніков не уточнив, про яку кількість систем іде мова.Також він додав, що незабаром на фронт прибудуть і "інші подарунки".
Відомо, що система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів. Міністерство оборони Норвегії пообіцяло надати британцям три системи для заміщення.
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