Нова партія РСЗВ M270 від Британії прибула в Україну

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули більше РСЗВ M270. Дякую міністру оборони Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою", - написав він.

Резніков не уточнив, про яку кількість систем іде мова.Також він додав, що незабаром на фронт прибудуть і "інші подарунки".

Відомо, що система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів. Міністерство оборони Норвегії пообіцяло надати британцям три системи для заміщення.

8 липня Бен Воллес запевнив, що без Джонсона політика Британії на підтримку України не зміниться.

10 серпня Бен Воллес підтвердив, що Лондон передасть Україні 3 додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва, а також "значну" кількість ракет до них.

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