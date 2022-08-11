Британія готова прийняти на навчання більше українських військових, ніж планувалося, - голова міноборони Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна має намір підготувати більше українських військових, ніж планувалося
Про це інформує CNN.
Спочатку країна обіцяла прийняти на навчання 10 000 українських військових. Проте нещодавно Воллес заявив, що Британія готова вийти за межі цієї кількості.
"Я думаю, що зараз ми зобов’язані справді вийти за межі. Ми збираємося навчати більше і довше", - сказав він.
Виступаючи на пресконференції в Копенгагені після міжнародної донорської конференції з надання допомоги Україні, Воллес наголосив на певних досягненнях.
"Ми не втомлюємося діяти. Ми почали з основ володіння ручною зброєю та дебатів, чи буде таке навчання вважатися провокаційним. Через пів року ми обговорюємо, скільки гелікоптерів, літаків, GMLRS і HIMARS надала міжнародна спільнота. Якщо судити про нас - світову спільноту - за нашими діями, то наші амбіції лише ростуть", – сказав Воллес.
Згодом під час виступу на тій же конференції міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що важливо зробити постійну підтримку України "сталою", оскільки склади зі зброєю у будь-якій країні "не є нескінченними".
"Тому нам потрібно спілкуватися... Треба інвестувати гроші у виробництво, наприклад, у Словаччині, Чехії, Латвії чи Литві, щоб розширити їхні потужності", – сказав Резніков.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відправить Україні ще три реактивних системи залпового вогню і ракети для них
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.85
Купівля 38.85Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.52Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе