Про це інформує CNN.

Спочатку країна обіцяла прийняти на навчання 10 000 українських військових. Проте нещодавно Воллес заявив, що Британія готова вийти за межі цієї кількості.



"Я думаю, що зараз ми зобов’язані справді вийти за межі. Ми збираємося навчати більше і довше", - сказав він.



Виступаючи на пресконференції в Копенгагені після міжнародної донорської конференції з надання допомоги Україні, Воллес наголосив на певних досягненнях.



"Ми не втомлюємося діяти. Ми почали з основ володіння ручною зброєю та дебатів, чи буде таке навчання вважатися провокаційним. Через пів року ми обговорюємо, скільки гелікоптерів, літаків, GMLRS і HIMARS надала міжнародна спільнота. Якщо судити про нас - світову спільноту - за нашими діями, то наші амбіції лише ростуть", – сказав Воллес.



Згодом під час виступу на тій же конференції міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що важливо зробити постійну підтримку України "сталою", оскільки склади зі зброєю у будь-якій країні "не є нескінченними".



"Тому нам потрібно спілкуватися... Треба інвестувати гроші у виробництво, наприклад, у Словаччині, Чехії, Латвії чи Литві, щоб розширити їхні потужності", – сказав Резніков.

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