Велика Британія поставила Україні 177 електрогенераторів

Про це повідомило Міненерго України.



До України з Великої Британії доставили вже другу партію мобільних електрогенераторів. Перша складалася з 21 генератора. Усього британці мають передати понад 500 електрогенераторів, які державні й комерційні енергокомпанії використовуватимуть для забезпечення сталого електропостачання соціальних об‘єктів, житлових будинків, підприємств. Вони слугуватимуть резервним джерелом живлення у разі відключення електроенергії внаслідок російських обстрілів електромереж і обладнання. Найближчим часом очікують надходження наступних партій генераторів.







"Я щиро вдячний особисто Квазі Квартенгу, а також всьому британському уряду і компаніям за надання цієї важливої допомоги. Одне з головних наших завдань - забезпечувати наших громадян, бізнес, Збройні сили України стабільним енергопостачанням. В той час, коли російські окупанти нищать наші електромережі та критичну енергетичну інфраструктуру, ці генератори стануть додатковою гарантією надійного енергозабезпечення українців", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.



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