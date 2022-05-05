Велика Британія припинила визнавати Московську фондову біржу та скасувала податкові пільги для нових інвесторів, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що Великобританія запропонувала такий крок ще минулого місяця. Це мала б бути відповідь на обмеження, введені Банком Росії щодо іноземних інвесторів.



"Росія запровадила обмеження для іноземних інвесторів, тож Сполучене Королівство було вимушено відкликати у Московської біржі привілейований статус", - сказала міністерка фінансів Люсі Фейзер.







Визнання біржі Великою Британією дозволяє цінним паперам, якими торгують на цій біржі, користуватися особливими податковими пільгами. Скасування пільг вплине лише на нові інвестиційні договори.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що новим пакетом санкцій передбачено відключення від SWIFT ще більшої кількості російських банків. У березні від міжнародної платіжної системи було відключено сім російських банків - ВТБ, "Росія", "Откритие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" та "ВЕБ РФ".