Велика Британія розпочала евакуацію дипломатів із України
Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні через загрозу вторгнення Росії
Про це повідомляє сайт британського уряду.
Велика Британія почала відкликати частину співробітників британського посольства з Києва через попередження про вторгнення РФ.
"Частину співробітників та утриманців посольства відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу", - йдеться у повідомленні.
За словами чиновників, особливих погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великої Британії.
- 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.
- Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
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