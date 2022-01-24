Велика Британія розпочала евакуацію дипломатів із України

Про це повідомляє сайт британського уряду.



Велика Британія почала відкликати частину співробітників британського посольства з Києва через попередження про вторгнення РФ.



"Частину співробітників та утриманців посольства відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу", - йдеться у повідомленні.



За словами чиновників, особливих погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великої Британії.

22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.



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