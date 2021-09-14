Велика Британія розпочне бустерну вакцинацію від коронавірусу
У Великій Британії розпочнуть вводити бустерні щеплення від коронавірусу людям старше 50 років, а також працівникам у сферах охорони здоров'я та соціальної допомоги
Про це повідомляє Sky News.
У Великій Британії з наступного тижня розпочнуть бустерні щеплення.
Відтак, подібні щеплення будуть пропонуватися людям у віці 50 років і старше, а також тим, хто знаходиться в будинках престарілих, працівникам охорони здоров'я та соціальної допомоги.
Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) Британії вже зазначив, що перевага надається мРНК-вакцинам. В якості бустерного щеплення запропонують вакцину Pfizer або половину дози Moderna.
А тим, хто не зможе зробити щеплення через алергію на мРНК-вакцину, запропонують зробити бустерний укол препаратом AstraZeneca.
Також повідомляється, що третю дозу не слід вводити раніше, ніж через шість місяців після того, як було зроблено друге щеплення.
Довідка: Бустерна доза - третя доза вакцини, яку пропонують не раніше, ніж за шість місяців після завершення курсу первинної вакцинації.
- Нагадаємо, Велика Британія з 20 вересня почне запрошувати на щеплення від коронавірусу дітей 12-15 років.
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