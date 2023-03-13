Про це пише Reuters.

Згідно з даними уряду Великої Британії про ліцензування експорту, вартість ліцензій, наданих британським урядом компаніям на експорт компонентів і технологій для підводних човнів до Тайваню, склала рекордні 167 мільйонів фунтів стерлінгів (201,29 мільйона доларів) протягом перших дев’яти місяців минулого року. ЗМІ вказує на те, що це більше, ніж за попередні шість років разом узяті.

Як відомо, Китай вважає Тайвань своєю територією. Разом із тим Велика Британія не має офіційних дипломатичних відносин з островом, але підтримує економічні та торговельні зв’язки, а в Тайбеї де-факто є британське посольство.

"Якщо це (інформація про збільшення експорту підводних човнів до Тайваню, - ред.) правда, це є серйозним порушенням принципу єдиного Китаю, підриває суверенітет та інтереси безпеки Китаю, а також підриває мир і стабільність у Тайванській протоці", - прокоментували дані ЗМІ в міністерстві зовнішніх справ Китаю.

Двоє поінформованих британських законодавців і двоє колишніх чиновників, які побажали залишитись неназваними, заявили журналістам, що схвалення збільшеного експорту відображає підвищену готовність Великої Британії підтримувати Тайвань. Відомо, що одна з виданих ліцензій охоплює "військові судна, спеціальне військово-морське обладнання, аксесуари, компоненти та інші надводні судна", а інша – технології.