Велика Британія відправить 140 військових на білорусько-польський кордон

Про це повідомляє Reuters.



Раніше через напруженість на кордоні ЄС із Білоруссю Велика Британія вже відправляла військовий персонал своєму союзнику по НАТО Польщі.



"Наша відданість європейській безпеці є непохитною, і ми завжди будемо пропонувати підтримку нашим союзникам. Ця небойова підтримка допоможе зусиллям Польщі захистити свій кордон і передати життєво важливий інженерний досвід", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.



У британському Міноборони повідомили, що розгортання інженерів триватиме до квітня.

Нагадаємо, 6 грудня польські прикордонники повідомили, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди.

7 грудня прикордонна служба Білорусі розповіла, що таборів на кордоні Білорусі більше немає, а мігранти щодня намагаються перетнути кордон невеликими групами.