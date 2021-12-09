Велика Британія відправить 140 військових на білорусько-польський кордон
Велика Британія у грудні відправить 140 військових інженерів до Польщі для надання підтримки на кордоні з Білоруссю
Про це повідомляє Reuters.
Раніше через напруженість на кордоні ЄС із Білоруссю Велика Британія вже відправляла військовий персонал своєму союзнику по НАТО Польщі.
"Наша відданість європейській безпеці є непохитною, і ми завжди будемо пропонувати підтримку нашим союзникам. Ця небойова підтримка допоможе зусиллям Польщі захистити свій кордон і передати життєво важливий інженерний досвід", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
У британському Міноборони повідомили, що розгортання інженерів триватиме до квітня.
- Нагадаємо, 6 грудня польські прикордонники повідомили, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди.
- 7 грудня прикордонна служба Білорусі розповіла, що таборів на кордоні Білорусі більше немає, а мігранти щодня намагаються перетнути кордон невеликими групами.
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