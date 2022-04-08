Велика Британія відправить в Україну бронемашини "Mastiff"

Про це він сказав у коментарі телеканалу Sky News, пише ЄП.

"Ми відправимо бронетехніку, захисні бронемашини, такі як "Mastiff", щоб переконатися, що Україна має таку підтримку", - сказав Воллес.



Mastiff може бути озброєний 7,62-мм кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.

"Дуже важливо, щоб ми робили все, що в наших силах, щоб допомогти Україні, і там, де вони просять у нас обладнання, якщо воно у нас є, чи ми можемо допомогти іншим надати його, ми це зробимо", - додав міністр.

Передбачається, що британські війська відправлять до сусідньої з Україною країни для навчання українських військовослужбовців.

Mastiff розвиває максимальну швидкість 90 км/год, оснащений радіостанціямита електронними засобами протидії, а також додатковою бронею.