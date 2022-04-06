Велика Британія заморожує російські активи на суму $350 млрд
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що країна заморожує російські активи на суму $350 млрд
Про це повідомляє DW.
За словами Трасс, офіційну заяву з приводу заморожування $350 млрд через російську агресію проти України буде зроблено до кінця цього тижня. Вона наголосила, що режиму в Москві відтепер недоступні понад 60% валютних резервів у розмірі $604 млрд.
"Скоординовані санкції відкидають російську економіку в радянську еру. Але ми можемо і маємо зробити більше", - сказала Трасс.
Вона також закликала заборонити російським суднам заходити в порти та погодити чіткий графік припинення імпорту російської нафти, вугілля та газу.
- 5 квітня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила вміст п'ятого пакету санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення до України.
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