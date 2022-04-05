Ембарго на російське вугілля та закриття портів для суден з РФ: очільниця Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій від ЄС

Про це вона написала у Twitter.



"Росія веде жорстоку, нещадну війну, зокрема проти мирного населення України. Нам потрібно витримати максимальний тиск. Тож сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій", - заявила фон дер Ляєн.



Серед обмежень:



- Заборона на імпорт вугілля з Росії (4 млрд євро на рік).

- Повна заборона транзакцій для 4 ключових банків, серед яких - 2-й за величиною російський банк "ВТБ".

- Заборона для російських судів заходити до портів ЄС.

- Заборона на в'їзд для російських та білоруських перевізників.

- Заборона експорту до Росії напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 млрд євро.

- Заборона на імпорт деяких товарів на суму €5,5 млрд.

- Розширення персонального списку санкцій.

- Заборона участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС та виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам.



"Ми також працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти, і розглядаємо деякі ідеї держав-членів", - написала вона.





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