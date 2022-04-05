Ембарго на російське вугілля та закриття портів для суден з РФ: очільниця Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій від ЄС
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила вміст п'ятого пакету санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення до України
Про це вона написала у Twitter.
"Росія веде жорстоку, нещадну війну, зокрема проти мирного населення України. Нам потрібно витримати максимальний тиск. Тож сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій", - заявила фон дер Ляєн.
Серед обмежень:
- Заборона на імпорт вугілля з Росії (4 млрд євро на рік).
- Повна заборона транзакцій для 4 ключових банків, серед яких - 2-й за величиною російський банк "ВТБ".
- Заборона для російських судів заходити до портів ЄС.
- Заборона на в'їзд для російських та білоруських перевізників.
- Заборона експорту до Росії напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 млрд євро.
- Заборона на імпорт деяких товарів на суму €5,5 млрд.
- Розширення персонального списку санкцій.
- Заборона участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС та виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам.
"Ми також працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти, і розглядаємо деякі ідеї держав-членів", - написала вона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.86
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.93
- Актуальне
- Важливе