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Велика Британія запровадила санкції проти компаній, які співпрацюють з ПВК Вагнера та розробкою БПЛА і ракет

6 грудня, 2023 середа
22:35
Світ Ріші Сунак

Сьогодні, 6 грудня, Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій стосовно окремих осіб і груп, які займаються експортом військового обладнання у РФ

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Британія наклала санкції на підприємства з Білорусі, Сербії, Туреччини, країн Азії. Зокрема, запроваджені обмеження щодо більш як 30 організацій, які підтримують військові дії РФ в Україні.

Санкції запроваджені щодо білоруського АТ "Конструкторське бюро "Дисплей", сербської AVIO CHEM, узбецької MVIZION, турецької Smart Trading Limited та Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited та Xinghua Co., Limited.

Під санкції також потрапили російські виробники зброї та імпортери оборонної продукції, а також 3 суб’єкти, які підтримують мережу ПВК Вагнера, та 4 оператори суден "тіньового флоту", які Росія використовує для обходу накладених на нафтову галузь обмежень.

Важливо, що британці включили до санкційного списку 31 фізичну та юрособу із РФ, які пов’язані з розробкою та виробництвом БПЛА і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.

"Серед них люди, яких пропонувала покарати санкційна група Макфола-Єрмака, зокрема ті, хто дотичний до виробництва "Ланцетів". Приємно, коли результати роботи відображені в санкціях", - додав Єрмак. 

  • 6 грудня лідери "Великої сімки" (G7) за підсумками віртуального саміту оголосили про наміри до 1 січня 2024 року ввести обмеження на діаманти російського виробництва.
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
безпілотник
Вагнергейт
Велика Британiя
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