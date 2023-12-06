Велика Британія запровадила санкції проти компаній, які співпрацюють з ПВК Вагнера та розробкою БПЛА і ракет

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Британія наклала санкції на підприємства з Білорусі, Сербії, Туреччини, країн Азії. Зокрема, запроваджені обмеження щодо більш як 30 організацій, які підтримують військові дії РФ в Україні.

Санкції запроваджені щодо білоруського АТ "Конструкторське бюро "Дисплей", сербської AVIO CHEM, узбецької MVIZION, турецької Smart Trading Limited та Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited та Xinghua Co., Limited.

Під санкції також потрапили російські виробники зброї та імпортери оборонної продукції, а також 3 суб’єкти, які підтримують мережу ПВК Вагнера, та 4 оператори суден "тіньового флоту", які Росія використовує для обходу накладених на нафтову галузь обмежень.

Важливо, що британці включили до санкційного списку 31 фізичну та юрособу із РФ, які пов’язані з розробкою та виробництвом БПЛА і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.

"Серед них люди, яких пропонувала покарати санкційна група Макфола-Єрмака, зокрема ті, хто дотичний до виробництва "Ланцетів". Приємно, коли результати роботи відображені в санкціях", - додав Єрмак.