Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти режиму Лукашенка

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу британського МЗС.

Нові санкції передбачають заборону на експорт товарів нафтопереробки, компонентів передових технологій (як-от тих, що використовуються у квантових комп’ютерах) та предметів розкоші – наприклад, творів британських митців і дизайнерських сумок.

Також Британія забороняє імпорт білоруських заліза і сталі та обмежує доступ білоруського режиму до британського фінансового сектору – а саме заборонить низці білоруських компаній торгувати цінними паперами на Лондонській біржі.

"Білоруський режим активно сприяв вторгненню Путіна, дозволяючи Росії використовувати свою територію, щоб затиснути Україну, запускаючи війська та ракети зі свого кордону та літаючи російськими літаками через їхній повітряний простір. Лукашенко також відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ "провокує Росію", щоб виправдати криваве вторгнення Путіна", – наголошують у британському МЗС.

У повідомленні МЗС зазначено, що нові санкції охоплять торгівлю товарами на близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Сьогоднішні заходи ґрунтуються на широкомасштабних заходах, які уряд Великої Британії запровадив щодо Білорусі, зокрема 35%-ве підвищення мит на низку товарів, що походять з Білорусі, і санкції проти президента Лукашенка та високопосадовців уряду за неодноразові порушення прав людини та підрив демократії", – йдеться в повідомленні.

Санкції буде запроваджено завтра, 5 липня.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив 4 липня, що санкції Євросоюзу вже дуже б'ють по президентові Росії Володимиру Путіну і його оточенню, і їхній вплив на російську економіку надалі посилюватиметься.

Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук сказав у ефірі Еспресо, що у випадку блокування роботи комп'ютерних процесорів в Росії, там не зможуть працювати банки.

3 липня стало відомо, що Австралія долучиться до міжнародного суду і накладе додаткові санкції на Росію.

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