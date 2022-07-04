Або масло, або зброя. Боррель про вибір Росії після санкцій

Про це написав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у своїй колонці для офіційного сайту ЄС.

"Чи корисні санкції проти Росії? Так, вони вже сильно б’ють по Володимиру Путіну та його спільникам, і їхній вплив на російську економіку з часом посилюватиметься", - написав Боррель.

Оскільки Росія свідомо порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну, ЄС ухвалив шість пакетів санкцій проти Москви. Зараз наші заходи спрямовані на майже 1200 осіб і 98 організацій у Росії, а також на значну кількість секторів російської економіки. Ці санкції були ухвалені в координації з членами G7. Їх ефективність посилюється тим фактом, що понад сорок інших країн (включаючи традиційно нейтральні) прийняли їх або вжили подібних заходів, — вважає Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

"До кінця 2022 року ми скоротимо імпорт російської нафти на 90% і стрімко скорочуємо імпорт газу. Ці рішення поступово звільняють нас від залежності, яка довго гальмувала наш політичний вибір перед обличчям агресивності Володимира Путіна. Ймовірно, він вважав, що Європа не наважиться на санкції через свою енергетичну залежність. Це не найнезначніший із численних прорахунків російського режиму під час цього конфлікту. Звичайно, така швидка відмова від російської енергетики також створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС і для кількох економічних секторів. Але це ціна, яку ми повинні заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів для розв'язання цих проблем у цілковитій солідарності", - написав Жозеп Боррель.

Він також визнав: "Всупереч тому, що ми досить наївно вважали кілька років тому, економічна взаємозалежність не означає автоматичного умиротворення міжнародних відносин. Ось чому перехід до Європи як сили, до чого я закликаю з початку свого мандату, є обов’язковим. Зіткнувшись із вторгненням в Україну, ми почали переходити від намірів до дій, показуючи, що Європа може відповісти на провокації. Оскільки ми не хочемо воювати з Росією, економічні санкції зараз є основою цієї відповіді. Вони вже починають давати ефект і він посилиться у найближчі місяці".

Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук сказав у ефірі Еспресо, що у випадку блокування роботи комп'ютерних процесорів в Росії, там не зможуть працювати банки.

3 липня стало відомо, що Австралія долучиться до міжнародного суду і накладе додаткові санкції на Росію.

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