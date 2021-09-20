Велика Британія засудила "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, передає Укрінформ.

"Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму РФ у березні 2014 року була незаконною й нелегітимною”, - заявили британські дипломати.

Вони назвали вибори у всій Росії "серйозним кроком назад для свобод"

"Заходи, вжиті російською владою з метою маргіналізації громадянського суспільства, придушення незалежних медіа та усунення опозиційних кандидатів від участі у виборах, підривають політичний плюралізм та суперечать міжнародним зобов’язанням", - сказано у заяві.

МЗС Британії висловило розчарування "надмірними обмеженнями для спостерігачів за виборами".