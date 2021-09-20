Велика Британія засудила "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму
Велика Британія засудила проведення "виборів" до російської Державної думи на території окупованого Криму
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, передає Укрінформ.
"Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму РФ у березні 2014 року була незаконною й нелегітимною”, - заявили британські дипломати.
Вони назвали вибори у всій Росії "серйозним кроком назад для свобод"
"Заходи, вжиті російською владою з метою маргіналізації громадянського суспільства, придушення незалежних медіа та усунення опозиційних кандидатів від участі у виборах, підривають політичний плюралізм та суперечать міжнародним зобов’язанням", - сказано у заяві.
МЗС Британії висловило розчарування "надмірними обмеженнями для спостерігачів за виборами".
- Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
- За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.
- У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.
- Сполучені Штати Америки не визнають проведення виборів до Держдуми РФ "на суверенній території України"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе