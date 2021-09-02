"Велика приватизація": у Фонді держмайна назвали стартову ціну продажу заводу "Більшовик" у Києві
Кабінет міністрів ухвалив умови приватизації заводу "Більшовик" у Києві зі стартовою ціною майже 1,4 млрд грн
Про це у Facebook повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко.
Сенниченко нагадав, що 1 вересня Кабінет міністрів ухвалив умови приватизації заводу "Більшовик" у Києві.
"Стартова ціна підприємства - 1,39 млрд грн. Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру", - написав він.
Сенниченко зазначив, що тепер Фонд держмайна спільно з компанією KPMG Україна шукатимуть інвесторів для цього активу.
"Крім того, традиційно для української приватизації останніх років, ми передбачаємо чіткі та справедливі соціальні та економічні гарантії", - додав голова ФДМУ.
Сенниченко також зауважив, що дату проведення приватизаційного аукціону комісія визначить найближчими днями.
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