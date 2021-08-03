"Велике будівництво": у кожному регіоні оновлять одну обласну дитячу та дорослу лікарні

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, у межах програми "Велике будівництво" в кожному регіоні планується реконструювати та модернізувати одну обласну дитячу та дорослу лікарні.



Зазначається, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко поставив завдання за два тижні завершити підготовку технічного завдання та розпочати тендерні процедури на розробку проєктно-кошторисної документації. Будівельні роботи мають розпочатися у 2022 році та завершитися протягом 2022-2023 років.



"Вже з наступного року розпочнеться глобальна реконструкція та модернізація обласних лікарень у кожному обласному центрі. Кожен регіон упродовж 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні. Зараз треба подати технічне завдання під конкретні потреби кожного регіону", - цитує пресслужба слова Тимошенка.



За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, уряд хоче, щоб лікарні стали однаково комфортні як для пацієнтів, так і для лікаря, а разом із будівництвом лікарнеь повинні впроваджуватися новітні технології у сфері охорони здоров'я. Так, МОЗ змінює підхід до оснащення лікарень та оновлює обладнання відповідно до європейських стандартів.



У пресслужбі зауважили, що всього планується оновити або побудувати 48 закладів охорони здоров'я.

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