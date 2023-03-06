Про це він розповів в етері Еспресо.

"Новий контрнаступ чи третя контрнаступальна операція в обов'язковому порядку буде. Харківська операція була діаметрально протилежною від Херсонської. І от третя операція буде там і тоді, де цього ніхто немає бачити. Ці всі речі мають перебувати в абсолютній інформаційній тиші", - підкреслив військовий експерт.

Петро Черник зауважив, що ворог пильно стежить за кожним нашим словом і немає резону давати йому якійсь готові аналітичні конструкції.

"Контрнаступ неминучий, тому що величезний бронепакет у дорозі до нас, а це понад тисячі одиниць техніки найрізноманітнішого класу, починаючи від надважких танків Leopard 2, Challenger 2 та навіть Abrams і закінчуючи винищувачами танків, таких як французька машина 105 мм з гарматою AMX- 10 RC і M2 Bradley, і це далеко не весь перелік. На мій погляд, вся техніка надійде до нас наприкінці весни – на початку літа і ми матимемо колосально якісне оновлення для цього потенційного контрнаступу", - зазначив Черняк.