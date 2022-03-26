Великобританія ввела санкції, які блокують виробництво російських дронів
Британія запровадила санкції проти російської компанії "Кронштадт", що є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших БПЛА
Про це повідомляє Міноборони Великобританії, інформує Еспресо.TV
Загалом у санкційному списку - 65 фізичних та юридичних осіб. Як зазначається, ці санкції завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його здатність компенсувати втрати БПЛА.
Як повідомляється, українська ППО майже напевно обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому Росія, швидше за все, була змушена натомість використати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей.
- Нагадаємо, за минулу добу Повітряні сили ЗСУ збили 3 літаки, 1 вертоліт, щонайменше 5 ракет та 3 БПЛА.
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