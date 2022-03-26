За попередню добу українська ППО збила 3 літаки, 1 вертоліт, щонайменше 5 ракет та 3 БПЛА, - Повітряні сили ЗСУ
Декілька ракет ворога потрапили на територію Командування Повітряних Сил, завдавши руйнувань – їх наслідки уточнюються.
Про це ПС ЗСУ повідомили у вечірньому звіті, інформує Еспресо.TV
"25 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України на кількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил Збройних Сил України було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила наша протиповітряна оборона, а частина таки вразила цілі. Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники ДСНС. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Попри це протягом доби Повітряні Сили знищили три літаки російських окупантів і, щонайменше, п’ять крилатих ракет рашистів.
Є інформація і з операції Обֹ’єднаних сил про збиття трьох БпЛА типу "Орлан-10", а також ураження вертольота окупантів на стоянці.
Успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога.
- Нагадаємо, про ракети, що влучили у стратегічні об'єкти на Вінничині, спочатку повідомив голова ОВА, а згодом і Командування ПС ЗСУ.
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