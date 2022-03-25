Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, - інформує Еспресо.TV.





"Ми знаходимося під ракетним обстрілом. Тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги – спускайтеся в укриття і бомбосховища", - заявив Борзов.



Свою чергою Командування Повітряних Сил ЗС України повідомило, що рашисти випустили шість крилатих ракет.



"Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на Одещині збили три крилаті ракети, - ОВА.

Війська РФ увійшли в Кирилівку Запорізької області, місцева влада відмовилась від співпраці з окупантами.