Вінниччину обстріляли ракетами, - голова ОВА
Очільник військової адміністрації просить мешканців не ігнорувати повітряну тривогу і ховатися в укриттях.
Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, - інформує Еспресо.TV.
"Ми знаходимося під ракетним обстрілом. Тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги – спускайтеся в укриття і бомбосховища", - заявив Борзов.
Свою чергою Командування Повітряних Сил ЗС України повідомило, що рашисти випустили шість крилатих ракет.
"Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на Одещині збили три крилаті ракети, - ОВА.
- Війська РФ увійшли в Кирилівку Запорізької області, місцева влада відмовилась від співпраці з окупантами.
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